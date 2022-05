Andrea Boschieri investito sulle strisce da un pensionato a Vicenza | aveva 18 anni | muore a un mese dalla maturità

(Di martedì 24 maggio 2022) Non ce l'ha fatta, studente di 18di, che è morto due giorni dopo essere statoda una causa delle ferite riportate....

Non ce l'ha fatta, studente di 18 anni di Vicenza, che è morto due giorni dopo essere stato investito sulle strisce da un pensionato a causa delle ferite riportate.frequentava il centro di ...Ragazzo di 18 anni investito e ucciso a Vicenza, 18 anni, era stato investito venerdì 20 maggio poco dopo le 21 mentre attraversava la strada a Vicenza . Dopo un paio di giorni ...Non ce l'ha fatta Andrea Boschieri, studente di 18 anni di Vicenza, che è morto due giorni dopo essere stato investito sulle strisce da un pensionato a causa delle ...Tragedia a Vicenza, dove un ragazzo di 18 anni è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada. Colpevole un 89enne per omicidio stradale.