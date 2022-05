Anche Gualtieri vola a Tirana per la finale di Conference league (Di martedì 24 maggio 2022) ?Anche Roberto Gualtieri sarà sugli spalti della Kombëtare Arena per la finale di Conference league Roma-Feyenoord. Il sindaco di Roma, il primo vero romanista in Campidoglio dopo quasi 30 anni - Rutelli è laziale come Alemanno e Raggi, mentre Veltroni è tifoso juventino -, è stato indeciso fino all’ultimo. Un po’ questione di equilibri: a Roma le squadre sono due, schierarsi è sempre pericoloso. Un po’ di scaramanzia. “E poi se la Roma perde e dicono che Roberto porta sfiga?”. Alla fine però Gualtieri ha deciso di tirare il cuore oltre la superstizione. È stata trovata la formula giusta per presenziare, ma senza apparire troppo tifoso, evitando la rabbia dei romani laziali e i timori della cabala. “Ragioni istituzionali”, spiegano dal Campidoglio. Il sindaco di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 24 maggio 2022) ?Robertosarà sugli spalti della Kombëtare Arena per ladiRoma-Feyenoord. Il sindaco di Roma, il primo vero romanista in Campidoglio dopo quasi 30 anni - Rutelli è laziale come Alemanno e Raggi, mentre Veltroni è tifoso juventino -, è stato indeciso fino all’ultimo. Un po’ questione di equilibri: a Roma le squadre sono due, schierarsi è sempre pericoloso. Un po’ di scaramanzia. “E poi se la Roma perde e dicono che Roberto porta sfiga?”. Alla fine peròha deciso di tirare il cuore oltre la superstizione. È stata trovata la formula giusta per presenziare, ma senza apparire troppo tifoso, evitando la rabbia dei romani laziali e i timori della cabala. “Ragioni istituzionali”, spiegano dal Campidoglio. Il sindaco di ...

