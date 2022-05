Ancelotti show | Rigori? C' è chi si è nascosto sotto la panchina per non tirarli

Advertising

calviciccio : Braccia larghe e un sigaro in bocca: la premiazione di #Ibrahimovic a Reggio è stata un vero show. Prima di Zlatan,… - AllAroundnet : #Vannizagnoliitshow 2021-22 la #Turchia resta sul tetto d'Europa, il @realmadrid dovrà accontentarsi magari di Ance… -

Corriere dello Sport

Il tecnico del Real Madrid in vena di battute nel media day prima della finale di Champions League contro il Liverpool... omaggiando la ormai iconica foto dial Real Madrid. Di seguito ecco la foto dellodello svedese. Real Madrid, è Ancelotti Show in conferenza stampa Roma, 24 mag. (askanews) - Tempo di Champions: a pochi giorni dalla finale della Champions League contro il Liverpool, sabato 28 maggio, l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti dice, se vinco ...Poi se Lorenzo non dovesse trovarsi bene nella casetta in Canada allora noi lo accoglieremo con le braccia aperte a Napoli“ Napoli Insigne (Getty Images). “Lo accoglieremo… Leggi ...