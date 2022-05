Ancelotti: "Gli amici milanisti mi hanno chiesto di battere il Liverpool perché..." (Di martedì 24 maggio 2022) Il tecnico del Real Madrid rivela le richieste che gli sono arrivate dai suoi amici rossoneri in vista della finale di Champions contro i Reds Leggi su video.gazzetta (Di martedì 24 maggio 2022) Il tecnico del Real Madrid rivela le richieste che gli sono arrivate dai suoirossoneri in vista della finale di Champions contro i Reds

