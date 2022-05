“Amore in cambio di cibo”. Isola, si scopre solo ora il retroscena su Carmen Di Pietro (Di martedì 24 maggio 2022) Isola dei Famosi, Marco Senise rivelazione su Carmen Di Pietro. Succede subito dopo la puntata di ieri. Una puntata che passerà alla storia come quella delle quattro rinunce. I naufraghi, infatti, hanno dovuto scegliere se continuare il percorso fino alla nuova data della finale o lasciare l’Isola dei famosi dopo la diretta, data che era sul contratto firmato dai naufraghi veterani, quelli arrivati in Honduras insieme al resto del cast originario. Blind e Lucia abbandonano Isola dei Famosi ma anche Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro. Uno spettacolo che sembra sia piaciuto al pubblico che premia l’Isola con dei buoni risultati. solo per passione – Letizia Battaglia fotografa (Rai Uno) migliora i ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022)dei Famosi, Marco Senise rivelazione suDi. Succede subito dopo la puntata di ieri. Una puntata che passerà alla storia come quella delle quattro rinunce. I naufraghi, infatti, hanno dovuto scegliere se continuare il percorso fino alla nuova data della finale o lasciare l’dei famosi dopo la diretta, data che era sul contratto firmato dai naufraghi veterani, quelli arrivati in Honduras insieme al resto del cast originario. Blind e Lucia abbandonanodei Famosi ma anche Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, il figlio diDi. Uno spettacolo che sembra sia piaciuto al pubblico che premia l’con dei buoni risultati.per passione – Letizia Battaglia fotografa (Rai Uno) migliora i ...

Advertising

FrioniMizia : Amare gli animali è così semplice ?? loro si affidano a te,non ti tradiscono mai e ti donano tantissimo amore ?? no… - i32jinki : @gvrIcrush appena finisco di droppare gente cambio stasera carica amore - MalcomJ66806952 : 'Amare significa desiderare l'altrui felicità senza chiedere nulla in cambio. Chi vuole essere adorato non è colui… - iramasbabyxi : RT @94CURLED: l’amore è dare e ricevere, inutile che mi si venga a parlare di stronzate simili a ‘se ami non ti aspetti nulla in cambio’ pe… - louisScolours : RT @94CURLED: l’amore è dare e ricevere, inutile che mi si venga a parlare di stronzate simili a ‘se ami non ti aspetti nulla in cambio’ pe… -