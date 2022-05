Amerigo Grilz | la storia dell' inviato triestino scordato da tutti perché è di destra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 maggio 2022) Secondo le stime di Reporter sans frontières sono 29 i giornalisti uccisi in guerra nella prima metà'anno. Sei in Ucraina,gli altri nella sessantina di conflitti attualmente in corso. L'ultima vittimaa serie è Shireen Abu Akleh (51 anni, donna, cristiana, palestinese, inviata di Al Jazeera) colpita a morte dall'esercito israeliano durante gli scontri in corso da settimane a Jenin in Cisgiordania. Proprio in questi giorni ricorre l'anniversarioa morte del primo giornalista italiano deceduto al fronte dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Almerigo, free lance, moriva in Mozambico il 19 maggio 1987 mentre filmava uno scontro a fuoco tra i ribelli anticomunistia Renamo e le forze governative filosovietiche. Sono passati 35 ...