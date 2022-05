Amber Heard: il dirigente della Warner Bros. testimonia sulla riduzione del suo ruolo in Aquaman (Di martedì 24 maggio 2022) Il dirigente della Warner Bros. ha testimoniato a proposito della riduzione del ruolo di Amber Heard in Aquaman, rivelando che l'attrice non 'aveva una buona chimica' con Jason Momoa. La Warner Bros ha dovuto "fabbricare" la chimica tra Amber Heard e Jason Momoa nella fase di post-produzione di Aquaman e il suo ruolo nel secondo film non è stato influenzato "in alcun modo" dalle affermazioni di Johnny Depp, secondo la deposizione di Walter Hamada, presidente della DC-Based Film Production e della Warner Bros. Pictures. Hamada ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022) Il. hato a propositodeldiin, rivelando che l'attrice non 'aveva una buona chimica' con Jason Momoa. Laha dovuto "fabbricare" la chimica trae Jason Momoa nella fase di post-produzione die il suonel secondo film non è stato influenzato "in alcun modo" dalle affermazioni di Johnny Depp, secondo la deposizione di Walter Hamada, presidenteDC-Based Film Production e. Pictures. Hamada ha ...

