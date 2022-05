Amber Heard, Bethenny Frankel: "È la donna più pazza che abbia mai camminato su questo pianeta" (Di martedì 24 maggio 2022) Bethenny Frankel, durante un recente podcast relativo al processo tra Amber Heard e Johnny Depp, ha definito l'attrice come 'la donna più pazza che abbia mai camminato su questo pianeta'. Bethenny Frankel, star di The Real Housewives of New York City, ha parlato delle ultime notizie relative al processo per diffamazione di Johnny Depp contro Amber Heard in un recente episodio del suo podcast, Just B With Bethenny Frankel, definendo l'attrice come una "pazza". Dopo la condivisione di una clip su TikTok, in cui la Frankel parlava al suo pubblico di Amber e delle sue ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022), durante un recente podcast relativo al processo trae Johnny Depp, ha definito l'attrice come 'lapiùchemaisu'., star di The Real Housewives of New York City, ha parlato delle ultime notizie relative al processo per diffamazione di Johnny Depp controin un recente episodio del suo podcast, Just B With, definendo l'attrice come una "". Dopo la condivisione di una clip su TikTok, in cui laparlava al suo pubblico die delle sue ...

