Ama | operativo piano straordinario per centro storico

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma – E’ entrato nella piena operatività ildi implementazione dei servizi di igiene urbana nel territorio del I municipio predisposto da Ama e Roma Capitale per assicurare il decoro nelle aree del. Tra le attività messe in campo il posizionamento di cestoni aggiuntivi per i rifiuti minuti: negli ultimi giorni il personale aziendale ha provveduto a collocare 84 contenitori in ghisa o lamiera zincata che sono andati a sostituire o integrare quelli già presenti nelle aree Pantheon, Fontana di Trevi, Campo de Fiori, Piazza di Spagna/trinità dei Monti, via del Corso, piazza del Popolo. Così in un comunicato Ama S.p.A. La collocazione dei cestoni è parte di un più ampiodi interventi volti a garantire costante pulizia nelle strade e nelle piazze maggiormente ...