(Di martedì 24 maggio 2022) 'Da ciò che mi hanno spiegato colleghi e forze di polizia da quando sono a, è che la situazione in certi ambienti della Capitale non è troppo diversa da quella che avevo lasciato a: ...

Advertising

RaffaeleGianni4 : @a_meluzzi L'allarme lanciato da Nino DiMatteo sui referendum giustizia che potrebbero portare la situazione attual… - RaffaeleGianni4 : @WVecchis @gparagone L'allarme lanciato da Nino DiMatteo sui referendum giustizia che potrebbero portare la situazi… - RaffaeleGianni4 : @Corriere L'allarme lanciato da Nino DiMatteo sui referendum giustizia che potrebbero portare la situazione attuale… - RaffaeleGianni4 : @Corriere @robertosaviano L'allarme lanciato da Nino DiMatteo sui referendum giustizia che potrebbero portare la si… - RaffaeleGianni4 : @QRepubblica @matteorenzi L'allarme lanciato da Nino DiMatteo sui referendum giustizia che potrebbero portare la si… -

leggo.it

Ma in realtà, tutti quelli che verranno dopo di noi, che ricopriranno incarichi organizzativi e istituzionali, nei prossimi anni cosa se ne faranno dellaQuale sarà l'utilità della, ...L'al Gold&Florence è suonato alle 21:30. I vigili abbandonano la posizione in viaPor Santa ... La Torre Pendente sarebbe finita nel mirino della. Sarebbe accaduto nel periodo più buio ... «Allarme mafia, Roma come Palermo»: l'accusa choc del procuratore capo Lo Voi Mattarella ha ricordato come, all'indomani degli attentati dell’estate del 1992, "le esperienze innovative di quegli anni” si siano tradotte “in leggi che hanno fatto assumere alla lotta contro la ...E’ il senso della denuncia che arriva dal presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, dopo avere raccolto i segnali di un malessere che continua a protrarsi da qualche mese a questa ...