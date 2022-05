Afghanistan | i presentatori televisivi si coprono il volto per solidarietà | “Se le donne sono costrette a farlo | ci mascheriamo anche noi”

(Di martedì 24 maggio 2022) Dopo il decreto emesso dai talebani con il quale tutte lestatea coprirsi il viso in televisione, iuomini inhanno deciso di fare lo stesso come gesto di. Nella protesta soprannominata #FreeHerFace sui social, gli uomini di Tolo News hanno indossato mascherine per imitare l’effetto del velo sul viso che le loro colleghestatea indossare. La protesta deiafghani maschi dopo il decreto talebano (Foto Tolo News) I: “Se lea coprirsi, lo facciamonoi” Il presentatore Sebghat Sepehr di Tolo News ha ...

Advertising

Luce_news : Afghanistan, i presentatori televisivi si coprono il volto per solidarietà: “Se le donne sono costrette a farlo, ci… -

... chi sono i reporter nel mirino Il caso " Copasir: "e giornalisti in tv pagati da ... rispettivamente per i bambini dell'e per la popolazione dell'Ucraina. L'evento vede la ...... sul tema dei corridoi umanitari e delle iniziative di solidarietà per coloro che fuggono dall'e dal regime talebano. Avevo auspicato che i, con un gesto di generosità, ...La menzogna propagandata lo scorso agosto, poco dopo la riconquista dell'Afghanistan da parte dei talebani, della "linea morbida" che si sarebbe dovuta applicare sul paese è ormai del tutto smascherat ...Scatta l'obbligo del burqa per le donne e l'emittente ToloNews protesta: i giornalisti maschi conducono le trasmissioni con le mascherine per solidarietà ...