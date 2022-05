Abbandono scolastico, A. Caldoro (Fdi): Va punito chi ha chiuso le scuole, non le famiglie (Di martedì 24 maggio 2022) “Abbassare l’età imputabile, revocare il reddito di cittadinanza o addirittura togliere la patria potestà ai genitori che non fanno rispettare gli obblighi scolastici ai figli non è la strada da percorrere per contrastare l’Abbandono scolastico e l’aumento della criminalità minorile. Premesso che il reddito di cittadinanza è una misura da cambiare, quelle famiglie, quei ragazzini vanno innanzitutto aiutati concretamente non puniti. Ancor più all’indomani delle illegittime chiusure delle scuole ordinate da De Luca durante l’emergenza Covid. Le chiusure prolungate sono infatti correlate sia all’Abbandono scolastico che all’aumento della criminalità minorile e il tentativo del governatore, che ha trovato buona sponda in Manfredi, Fortini e Filippone, di gettare tutta la colpa e la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 maggio 2022) “Abbassare l’età imputabile, revocare il reddito di cittadinanza o addirittura togliere la patria potestà ai genitori che non fanno rispettare gli obblighi scolastici ai figli non è la strada da percorrere per contrastare l’e l’aumento della criminalità minorile. Premesso che il reddito di cittadinanza è una misura da cambiare, quelle, quei ragazzini vanno innanzitutto aiutati concretamente non puniti. Ancor più all’indomani delle illegittime chiusure delleordinate da De Luca durante l’emergenza Covid. Le chiusure prolungate sono infatti correlate sia all’che all’aumento della criminalità minorile e il tentativo del governatore, che ha trovato buona sponda in Manfredi, Fortini e Filippone, di gettare tutta la colpa e la ...

