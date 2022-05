A Roma si fermano i mezzi pubblici, ma la finale di Conference si gioca a Tirana: perché la questura ha imposto lo stop (Di martedì 24 maggio 2022) Anche Roma ha la sua finale. Dopo che Milano è stata travolta dai festeggiamenti per lo scudetto del Milan, ora la capitale si prepara a gestire un’ondata di tifosi in festa (se tutto va bene). La sera di mercoledì 25 maggio a Tirana, in Albania, si giocherà la finale di Conference League, torneo di calcio europeo che in termini di prestigio si potrebbe collocare al terzo posto dopo Champions League e Europa League. La finale sarà tra Roma e Feyenoord, squadra olandese. Allo Stadio Olimpico è stato installato un maxischermo per seguire la partita. Tutta la città è coinvolta in un piano per non creare nessun problema di ordine pubblico. Come riporta Roma Today, verrà vietata in diverse aree anche la vendita di bevande nelle bottiglie di vetro. La ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Ancheha la sua. Dopo che Milano è stata travolta dai festeggiamenti per lo scudetto del Milan, ora la capitale si prepara a gestire un’ondata di tifosi in festa (se tutto va bene). La sera di mercoledì 25 maggio a, in Albania, si giocherà ladiLeague, torneo di calcio europeo che in termini di prestigio si potrebbe collocare al terzo posto dopo Champions League e Europa League. Lasarà trae Feyenoord, squadra olandese. Allo Stadio Olimpico è stato installato un maxischermo per seguire la partita. Tutta la città è coinvolta in un piano per non creare nessun problema di ordine pubblico. Come riportaToday, verrà vietata in diverse aree anche la vendita di bevande nelle bottiglie di vetro. La ...

