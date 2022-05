A proposito di violenza politica: a Trento deputata della Lega presa a schiaffi mentre attacca manifesti (Di martedì 24 maggio 2022) Trento, 24 mag — Come se non bastasse il catacombale silenzio che circonda i referendum sulla giustizia del 12 giugno, ecco iniziare anche la violenza politica: a Trento, la deputata della Lega Martina Loss è stata aggredita, secondo quanto riferisce il commissario provinciale del partito di Salvini Diego Binelli, strattonata e addirittura schiaffeggiata sul ponte ferroviario di San Lorenzo da ignoti mentre attaccava manifesti sul referendum del 12 giugno. Non solo: un uomo, intervenuto in soccorso della donna aggredita, sarebbe stato pestato e la sua macchina danneggiata e sporcata con vernice spray, stando sempre alla ricostruzione offerta dal partito e secondo quanto risulta agli atti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 24 maggio 2022), 24 mag — Come se non bastasse il catacombale silenzio che circonda i referendum sulla giustizia del 12 giugno, ecco iniziare anche la: a, laMartina Loss è stata aggredita, secondo quanto riferisce il commissario provinciale del partito di Salvini Diego Binelli, strattonata e addirittura schiaffeggiata sul ponte ferroviario di San Lorenzo da ignotivasul referendum del 12 giugno. Non solo: un uomo, intervenuto in soccorsodonna aggredita, sarebbe stato pestato e la sua macchina danneggiata e sporcata con vernice spray, stando sempre alla ricostruzione offerta dal partito e secondo quanto risulta agli atti ...

