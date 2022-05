A che ora passa il Giro d’Italia oggi: Salò-Aprica. Programma preciso, paesi attraversati, quando vederlo sotto casa (Di martedì 24 maggio 2022) oggi martedì 24 maggio va in scena la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2022: 202 km da Salò ad Aprica. Si tratta di una delle frazioni più impegnative di questa edizione della Corsa, con ben 5250 metri di dislivello da affrontare e alcune salite mitiche che faranno la differenza in classifica generale. oggi la graduatoria subirà un notevole scossone, si torna in sella dopo il giorno di riposo e inizia un’ultima settimana davvero di fuoco. La frazione si snoda interamente in Lombardia, tra le province di Brescia a Sondrio. Si parte con l’ascesa di Goletto di Cadino (19,9 km al 6,2% di pendenza media), poi discesa e tratto in falsopiano che conduce a Edolo, dove incomincia il leggendario Mortirolo: 12,6 km al 7,6% di pendenza media, i primi 9 km al 7,9% e gli ultimi 2,6 km al 9,6% con ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022)martedì 24 maggio va in scena la sedicesima tappa del2022: 202 km daad. Si tratta di una delle frazioni più impegnative di questa edizione della Corsa, con ben 5250 metri di dislivello da affrontare e alcune salite mitiche che faranno la differenza in classifica generale.la graduatoria subirà un notevole scossone, si torna in sella dopo il giorno di riposo e inizia un’ultima settimana davvero di fuoco. La frazione si snoda interamente in Lombardia, tra le province di Brescia a Sondrio. Si parte con l’ascesa di Goletto di Cadino (19,9 km al 6,2% di pendenza media), poi discesa e tratto in falsopiano che conduce a Edolo, dove incomincia il leggendario Mortirolo: 12,6 km al 7,6% di pendenza media, i primi 9 km al 7,9% e gli ultimi 2,6 km al 9,6% con ...

