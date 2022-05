A Cannes il film di Lee Jung - jae, star di Squid Games (Di martedì 24 maggio 2022) E' famoso in tutto il mondo come la star della serie sudcoreana "Squid Games"; Lee Jung - jae è arrivato a Cannes a presentare fuori concorso il suo "Hunt", di cui è interprete e regista. Un film di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) E' famoso in tutto il mondo come ladella serie sudcoreana ""; Lee- jae è arrivato aa presentare fuori concorso il suo "Hunt", di cui è interprete e regista. Undi ...

Advertising

WeCinema : 'Mi aspetto che a Cannes ci saranno persone che usciranno dalla sala durante i primi cinque minuti del film'. È qu… - DEADLINE : Guillermo del Toro, Michel Hazanavicius, Paolo Sorrentino & More On Feeble State Of Cinema In Face Of Streaming – C… - Festival_Cannes : ?? 1 film, 1 #Photocall : ESTERNO NOTTE by Marco BELLOCCHIO #Cannes2022 #CannesPemiere - TexasDem2 : Guillermo del Toro, Michel Hazanavicius, Paolo Sorrentino & More On Feeble State Of Cinema In Face Of Streaming – C… - gridbs : RT @DEADLINE: Guillermo del Toro, Michel Hazanavicius, Paolo Sorrentino & More On Feeble State Of Cinema In Face Of Streaming – Cannes http… -