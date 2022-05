3 curiosità sulla regina Vittoria che possono ancora stupirti

Leggi su velvetmag

(Di martedì 24 maggio 2022): quando si parla di lei ci si riferisce ad una delle regine più iconiche della storia. Una figura che ha definito un’intera era la cui vita affascinante continua a ispirare moltissimi oggi. Anche se si sente sicuramente spesso parlare di lei, ci sono molte cose che in pochi sapranno. Ecco quali sono lesovrana chesorprenderci. 1. Il suo nome non eraNata a Kensington Palace il 24 maggio 1819, lasi chiamava Alexandrina Victoria, in onore del suo padrino, lo zar Alessandro I di Russia. In famiglia, infatti, la chiamavano con un diminutivo del primo nome, ovvero Drina. Alla nascita era la quinta in linea di successione al trono inglese e prima di lei c’erano i quattro figli maggiori di ...