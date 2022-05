24 maggio 1915: l’ Italia entra nella prima guerra mondiale (Di martedì 24 maggio 2022) Circa dieci mesi dopo l’avvio della prima guerra mondiale, l’Italia decide di entrare nel conflitto. Con la rottura degli equilibri giolittiani e l’affermazione di un’idea volta all’espansionismo, il Paese subisce grandi mutamenti politici. Inizialmente il Regno d’Italia si mantiene neutrale, concludendo la trattativa di un patto segreto con le potenze della Triplice Intesa. La scelta di entrare in guerra viene condizionata dalle decisioni delle masse popolari, divise tra interventisti e neutralisti. Tuttavia, il 23 maggio 1915 il Regno d’Italia abbandona lo schieramento della Triplice Alleanza e dichiara guerra all’Austria-Ungheria; le operazioni belliche vengono avviate il giorno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Circa dieci mesi dopo l’avvio della, l’decide dire nel conflitto. Con la rottura degli equilibri giolittiani e l’affermazione di un’idea volta all’espansionismo, il Paese subisce grandi mutamenti politici. Inizialmente il Regno d’si mantiene neutrale, concludendo la trattativa di un patto segreto con le potenze della Triplice Intesa. La scelta dire inviene condizionata dalle decisioni delle masse popolari, divise tra interventisti e neutralisti. Tuttavia, il 23il Regno d’abbandona lo schieramento della Triplice Alleanza e dichiaraall’Austria-Ungheria; le operazioni belliche vengono avviate il giorno ...

