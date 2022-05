Zelensky: «Un accordo con la Polonia per le frontiere: così ci avviciniamo all’Europa» – Il video (Di lunedì 23 maggio 2022) Nel suo videomessaggio notturno su Facebook il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato un accordo con la Polonia per un controllo doganale congiunto con Varsavia dopo la visita a Kiev del presidente Andrzej Duda. «È stata raggiunta una soluzione che sta rivoluzionando l’ordine al nostro confine», ha annunciato Zelensky. «Questo – ha detto – accelererà notevolmente le procedure alla frontiera. Eliminerà la maggior parte dei rischi di corruzione. Ma è anche l’inizio della nostra integrazione nello spazio doganale comune dell’Unione europea. È davvero un processo storico». Le relazioni tra Ucraina e Polonia sono «finalmente su basi assolutamente chiare e sincere», ha continuato Zelensky, annunciando la preparazione di una legge simile a quella passata in ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Nel suomessaggio notturno su Facebook il presidente dell’Ucraina Volodymyrha annunciato uncon laper un controllo doganale congiunto con Varsavia dopo la visita a Kiev del presidente Andrzej Duda. «È stata raggiunta una soluzione che sta rivoluzionando l’ordine al nostro confine», ha annunciato. «Questo – ha detto – accelererà notevolmente le procedure alla frontiera. Eliminerà la maggior parte dei rischi di corruzione. Ma è anche l’inizio della nostra integrazione nello spazio doganale comune dell’Unione europea. È davvero un processo storico». Le relazioni tra Ucraina esono «finalmente su basi assolutamente chiare e sincere», ha continuato, annunciando la preparazione di una legge simile a quella passata in ...

