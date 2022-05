Zelensky: 'Solo un incontro tra me e Putin può far finire la guerra, basta mediatori' (Di lunedì 23 maggio 2022) Possibile la pace? Forse. 'Non accetto nessun incontro con mediatori russi, ma Solo con il presidente Vladimir Putin, e la questione sul tavolo deve essere una sola: far finire la guerra'. Lo ha detto ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 maggio 2022) Possibile la pace? Forse. 'Non accetto nessunconrussi, macon il presidente Vladimir, e la questione sul tavolo deve essere una sola: farla'. Lo ha detto ...

Advertising

myrtamerlino : La resa definitiva delle forze ucraine dentro l'acciaieria, avvenuta su ordine di #Kiev, mi sembra l'ennesimo tenta… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La guerra può terminare solo con mezzi 'diplomatici': lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky parlan… - SoledadIram : RT @Anna302478978: Battaglione Azov pronto a confessare l'indicibile? Delusi per non essere stati liberati da un blitz americano o ingles… - 8foctdr67 : RT @Anna302478978: Battaglione Azov pronto a confessare l'indicibile? Delusi per non essere stati liberati da un blitz americano o ingles… - EmmaKump : RT @EnricoFaraboll1: Nuove richieste dopo che ha parlato il suo Padrone Soros Zelensky:armi utili per stabilità mondo 10.14 'Quanto più du… -