Zelensky al World economic forum di Davos: «Contro la Russia sanzioni massime: restate uniti, i russi ne sono spaventati» – Il video (Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha parlato di nuovo ai leader mondiali, riuniti a Davos, in Svizzera, per la consueta riunione annuale del World economic forum, una fondazione senza fini di lucro a cui partecipano politici e imprenditori delle aziende più importanti del mondo per confrontarsi su economia e società. Accolto con lungo applauso, Zelensky ha esordito dicendo che in questo momento della storia si decide se «la forza bruta dominerà il mondo»: «Se così accadrà, non avrà più senso organizzare raduni come quello di Davos», ha aggiunto. Poi ha chiesto «sanzioni massime» Contro la russia, il ritiro completo di tutti i Paesi stranieri dal Paese e un ...

