Zanetti saluta Ranocchia: "L'Inter sarà sempre casa tua" (Di lunedì 23 maggio 2022) Contro la Sampdoria è stata l'ultima partita in maglia nerazzurra per Andrea Ranocchia. "In questi anni sei stato un vero simbolo di interismo. In campo e fuori. Una parola buona per tutti, la capacità di essere sempre pronto, tanti momenti indelebili" scrive Javier Zanetti sui propri profili social, dove aggiunge: "L'Inter sarà sempre casa tua, con l'affetto e il rispetto degli interisti. Grazie". SportFace.

