We Run Together alle Fiamme Gialle | Ambra Sabatini è madrina del Meeting

oss_romano : #23maggio La seconda edizione del Meeting inclusivo di atletica “We Run Together” si svolgerà, nel pomeriggio di ma… - FilomenaGallo55 : RT @AGisotti: Una giornata di sport e solidarietà. “We Run Together” con carcerati, disabili, migranti e diplomatici. La seconda edizione d… - RomaSette : Sport e solidarietà con “We run together”. ? Il meeting inclusivo di atletica organizzato da Athletica vaticana e F… - KattInForma : Sport e solidarietà con “We run together” - juancarvaticano : RT @AGisotti: Una giornata di sport e solidarietà. “We Run Together” con carcerati, disabili, migranti e diplomatici. La seconda edizione d… -

in programma per il pomeriggio di martedì 24 maggio, presso il Centro sportivo della Guardia di Finanza a Castelporziano, la seconda edizione del Meeting inclusivo di atletica "We". L'appuntamento che unisce gli aspetti sportivi a quelli solidali - co - organizzato da Athletica Vaticana, la polisportiva ufficiale della Santa Sede, e dal Gruppo Sportivo Fiamme ... Pace e fraternità nello sport. Il meeting We Run Together di Athletica Vaticana Seconda edizione per il meeting We Run Together che va in scena martedì 24 maggio a Castelporziano (Roma) con inizio alle ore 16 nel Centro Sportivo della Guardia di Finanza. Dopo il successo dello sc ...Il meeting inclusivo di atletica organizzato da Athletica vaticana e Fiamme Gialle il 24 maggio al Centro sportivo della Guardia di finanza. In gara anche squadre di ambasciate ...