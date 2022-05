Volto noto di Uomini e Donne rivela | “Lì succede di tutto | ho ricevuto minacce pesanti”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Anon èoro quel che luccica, e dietro la patina di allegria e leggerezza che regna sovrana nel programma di Maria De Filippi, dietro le quinte o in studio a telecamere spente l’atmosfera cambierebbe completamente. A sostenerlo è Alessandro Vicinanza, cavaliere del trono over ed ex frequentazione di Ida Platano, che si è lamentato direttamente con Maria De Filippi. Ma non è né il primo né l’ultimo a parlare di episodi dal sapore quasi “mafioso”.2022, ecco quando va in onda l’ultima puntata Si avvicina il finale di stagione e come ogni anno il talk show di Maria De Filippi terminerà i primi di giugno: la data precisae ...

Advertising

CronacaSocial : Da star del red carpet alla vita da senzatetto: la drastica discesa del noto volto dello spettacolo. Oggi è irricon… - bizcommunityit : Risorse umane, cresce il fatturato e l'azienda apre la nuova sede: per l'inaugurazione anche un volto noto di Zelig - Etrurianews : VITERBO - Riceviamo e pubblichiamo: CasaPound Italia Viterbo rende noto che venerdì 27 maggio dalle ore 18 presso l… - AndreaLompio53 : @gianni_franza Anche peggio: Dario Fabbri è un volto ormai noto della nostra informazione televisiva: già coordinat… - bizcommunityit : Risorse umane, cresce il fatturato e l'azienda apre la nuova sede: per l'inaugurazione anche un volto noto di Zelig -

Primo Articolo

Cinzia Fiorato, giornalista caposervizio edel Tg1, ha ricevuto il prestigioso premio alla Legalità della Fondazione Antonino Caponnetto. Oggi Giornata Nazionale della Legalità nel ricordo delle stragi di mafia. Per l'occasione la ...Paolo Fox torna con l' Oroscopo della settimana che va da lunedì 23 maggio 2022 fino al weekend. L'astrologo,della televisione, fa le sue previsioni in diretta dallo studio de I Fatti Vostri e dà i suoi consigli su come affrontare la settimana. Appuntamento molto atteso per tutti i fan di Paolo ... Dayane Mello, la nuova fiamma è un volto noto del mondo della moda Sono rimasti il cartello e il buco, vuoto. È stata rubata di nuovo la piantina che il comune di Milano aveva sistemato in un'aiuola di via Massena dopo che qualcuno - a inizio mese - aveva fatto spari ...Paolo Fox torna con l'Oroscopo della settimana che va da lunedì 23 maggio 2022 fino al weekend. L'astrologo, volto noto della televisione, fa le sue previsioni in diretta ...