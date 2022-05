Volley | terza vittoria per la Nazionale femminile | Bulgaria battuta 3-0 in amichevole

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ladifa tre su tre:3-0 (27-25; 26-24; 25-19) nell’al Palazzo Wanny di Firenze. Dopo la doppiaal tie-break contro la Croazia, le azzurre del Ct Davide Mazzanti proseguono nel migliore dei modi la preparazione in vista dellaball Nations League 2022, che inizierà a fine maggio. L’Italia campione d’Europa in carica tornerà in campo lunedì 23 maggio, alle 20:30 (in diretta streaming sul canale YouTube della Fipav) al PalaEstra di Siena ancora contro la, per chiudere il ciclo di amichevoli in Toscana. IL TABELLINO ITALIA-3-0 (27-25; 26-24; 25-19) ITALIA: Perinelli 5, Chirichella 5, Bosio 2, Degradi 19, Bonifacio 5, Diop 8, Fersino ...

OA Sport

L'Italia stacca il pass per gli Europei Under 22 2022 dimaschile , in programma dal 12 al 17 luglio a Tarnow (Polonia). Al Palasport di Guidonia, gli azzurrini conquistano lavittoria su tre nel torneo di qualificazione , battendo il ...... finale di CEV Champions League difemminile vede le venete sotto con il primo set ad ... Se invece parliamo di finale di Champions League, l'incrocio avviene per lavolta: purtroppo nel ... Volley femminile, l'Italia batte la Bulgaria in amichevole: terza vittoria consecutiva, Degradi top scorer Dopo Conegliano nel femminile anche la squadra di Lorenzetti cede a Lubjana nella Super Final contro lo Zaksa che si impone 3-0 ( 25-22; 25 20; 32-30) e bissa il successo della scorsa stagione ...L'Italia infila la terza vittoria consecutiva. La Nazionale di volley femminile ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 (27-25; 26-24; 25-19) nell'amichevole andata in scena a Palazzo Wanny di Firenze, dopo ...