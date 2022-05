Volley femminile, l’Italia batte ancora la Bulgaria nel test match di Siena. Quarta vittoria di fila per le azzurre verso la Nations League! (Di lunedì 23 maggio 2022) l’Italia si conferma imbattuta e conquista la Quarta vittoria consecutiva nel percorso di preparazione in vista della Nations League 2022. La Nazionale di Volley femminile guidata dal C.T. Davide Mazzanti ha sconfitto nuovamente la Bulgaria per 3-1 (25-20, 22-25, 25-14, 25-20) nel test match andato in scena stasera al PalaEstra di Siena, bissando così il successo di ieri sera ottenuto a Firenze per 3-0 con le stesse avversarie. Avvio di partita abbastanza equilibrato, con le azzurre che riescono però a costruirsi fin da subito un piccolo ma importante vantaggio per gestire con maggiore serenità l’andamento del set. Sul 18-14, arriva poi un parziale di 4-0 che spegne le residue speranze bulgare di ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 maggio 2022)si conferma imbattuta e conquista laconsecutiva nel percorso di preparazione in vista dellaLeague 2022. La Nazionale diguidata dal C.T. Davide Mazzanti ha sconfitto nuovamente laper 3-1 (25-20, 22-25, 25-14, 25-20) nelandato in scena stasera al PalaEstra di, bissando così il successo di ieri sera ottenuto a Firenze per 3-0 con le stesse avversarie. Avvio di partita abbastanza equilibrato, con leche riescono però a costruirsi fin da subito un piccolo ma importante vantaggio per gestire con maggiore serenità l’andamento del set. Sul 18-14, arriva poi un parziale di 4-0 che spegne le residue speranze bulgare di ...

