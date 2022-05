Vladimir Putin, la rivelazione dell’ex capo dei servizi segreti: “Presto fuori dal potere” (Di lunedì 23 maggio 2022) La guerra in Ucraina è arrivata all’89° giorno e il Presidente Zelensky fa sapere: “L’Ucraina sta facendo di tutto per tornare alla pace”. Tra combattenti arresi ad Azovstal anche stranieri. Nel frattempo Mosca insiste: pronti a riprendere i negoziati con Kiev. Dunque la Russia sembra davvero decisa a trovare una soluzione diplomatica al conflitto con gli ucraini. Inoltre, nell’ultimo periodo, diverse tesi stanno iniziando a girare intorno alla figura di Vladimir Putin, la sua “fine” sembrerebbe essere più vicina del previsto.



L'ex capo dell'intelligence britannica ha previsto che il presidente russo Vladimir Putin sarà presto fuori dal potere.

