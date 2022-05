Vladimir Putin è scampato a un attentato, la rivelazione dei servizi segreti ucraini: “Il tentativo è fallito 2 mesi fa” (Di lunedì 23 maggio 2022) Vladimir Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l’inizio della guerra in Ucraina. A rivelarlo è Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo quanto riportano diversi media ucraini tra cui l’Ukrainska Pravda. “C’è stato un tentativo non molto tempo fa. Si tratta di un’informazione non pubblica e di un tentativo assolutamente fallito. Ma è successo davvero circa 2 mesi fa”, ha detto Budanov. Vladimir Putin scampato a un attentato Il presidente russo sarebbe realmente scampato a un attentato, secondo quanto riferiscono i giornali ucraini che citano Kyrylo Budanov, il capo dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 23 maggio 2022)sarebbead undopo l’inizio della guerra in Ucraina. A rivelarlo è Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo quanto riportano diversi mediatra cui l’Ukrainska Pravda. “C’è stato unnon molto tempo fa. Si tratta di un’informazione non pubblica e di unassolutamente. Ma è successo davvero circa 2fa”, ha detto Budanov.a unIl presidente russo sarebbe realmentea un, secondo quanto riferiscono i giornaliche citano Kyrylo Budanov, il capo dei ...

