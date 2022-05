Villaricca | investe e uccide anziana che attraversa la strada | condannato a 6 mesi

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 23 maggio 2022)un’che stando la. Poi scende dall’auto, dà un’occhiata al corpo esanime steso a terra; infine risale in macchina e va via come se niente fosse. Sono le immagini choc pubblicate dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che inchiodano un 30enne del posto, F.C., che viaggiava a bordo di una Peugeot 3008 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.