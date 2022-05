Vieni nel mio cuore di Ultimo, il nuovo singolo prima degli stadi (Di lunedì 23 maggio 2022) Si intitola Vieni nel mio cuore il nuovo singolo di Ultimo. La canzone sarà disponibile in radio e negli store digitali da mercoledì 25 maggio ed anticipa l’attesissimo tour negli stadi. In partenza il prossimo 5 giugno dallo stadio Comunale di Bibione, la tournée proseguirà per 14 date in giro per l’Italia e porterà Ultimo a calcare i palchi di Firenze, Ancona e Torino prima di un doppio live allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ultimo sarà anche a Modena e a Bari, a Pescara e a Catania. Il 17 luglio è atteso in concerto al Circo Massimo di Roma. Poi, due concerti allo stadio San Siro di Milano il 23 e il 24 luglio. Vieni nel mio ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Si intitolanel mioildi. La canzone sarà disponibile in radio e negli store digitali da mercoledì 25 maggio ed anticipa l’attesissimo tour negli. In partenza il prossimo 5 giugno dalloo Comunale di Bibione, la tournée proseguirà per 14 date in giro per l’Italia e porteràa calcare i palchi di Firenze, Ancona e Torinodi un doppio live alloo Diego Armando Maradona di Napoli.sarà anche a Modena e a Bari, a Pescara e a Catania. Il 17 luglio è atteso in concerto al Circo Massimo di Roma. Poi, due concerti alloo San Siro di Milano il 23 e il 24 luglio.nel mio ...

