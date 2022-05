VIDEO / Ribery festeggia la Salernitana e canta “Pisciaiuolo morirò” in bici (Di lunedì 23 maggio 2022) Il calciatore francese ha festeggiato cantando i cori della curva su una bicicletta da bambino e si gode la salvezza del club campano Leggi su golssip (Di lunedì 23 maggio 2022) Il calciatore francese hatondo i cori della curva su unacletta da bambino e si gode la salvezza del club campano

Advertising

68Cliffs : RT @DonatoEuropa: Franck Ribery in giro su una bici di un bambino che canta 'Pisciaiuolo morirò' per le strade di Salerno. Ribery Franck. U… - majewsky2000 : RT @DonatoEuropa: Franck Ribery in giro su una bici di un bambino che canta 'Pisciaiuolo morirò' per le strade di Salerno. Ribery Franck. U… - Adam_Milito911 : RT @DonatoEuropa: Franck Ribery in giro su una bici di un bambino che canta 'Pisciaiuolo morirò' per le strade di Salerno. Ribery Franck. U… - HugoBuj : RT @DonatoEuropa: Franck Ribery in giro su una bici di un bambino che canta 'Pisciaiuolo morirò' per le strade di Salerno. Ribery Franck. U… - deulofeism0 : RT @DonatoEuropa: Franck Ribery in giro su una bici di un bambino che canta 'Pisciaiuolo morirò' per le strade di Salerno. Ribery Franck. U… -