VIDEO – Calciomercato Inter, presente anche il nuovo acquisto dell’Inter all’evento di Eto’o (Di lunedì 23 maggio 2022) Il portiere camerunense André Onana è appena sbarcato a Milano per assistere al primo Integration Heroes Match organizzato dal suo commissario tecnico Samuel Eto’o L’estremo difensore proviene dall’Ajax dove, oltre allo scandalo legato al doping, tutti lo ricordano per le grandi prestazioni che hanno aiutato i lanceri a conquistare la semifinale di Champions League nella stagione 2018/2019. Arrivo Onana InterOnana arriva all’Inter con un ruolo ancora non ben definito nell’immediato. Handanovic sembra non convincere più come un tempo, ma sicuramente, in caso di rinnovo, farà di tutto per non essere accantonato al ruolo di 12. Allo stesso tempo Onana arriva nella fase ascendente della sua carriera, il classe ’96 è ancora giovane e destinato a prendere il posto di Handanovic se non nell’immediato, nei prossimi anni. Alessio ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 23 maggio 2022) Il portiere camerunense André Onana è appena sbarcato a Milano per assistere al primo Integration Heroes Match organizzato dal suo commissario tecnico SamuelL’estremo difensore proviene dall’Ajax dove, oltre allo scandalo legato al doping, tutti lo ricordano per le grandi prestazioni che hanno aiutato i lanceri a conquistare la semifinale di Champions League nella stagione 2018/2019. Arrivo OnanaOnana arriva all’con un ruolo ancora non ben definito nell’immediato. Handanovic sembra non convincere più come un tempo, ma sicuramente, in caso di rinnovo, farà di tutto per non essere accantonato al ruolo di 12. Allo stesso tempo Onana arriva nella fase ascendente della sua carriera, il classe ’96 è ancora giovane e destinato a prendere il posto di Handanovic se non nell’immediato, nei prossimi anni. Alessio ...

