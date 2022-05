Vicenza, pilota ha un malore in volo: costretto a un atterraggio di emergenza. Salvo il passeggero, l’uomo muore dopo l’atterraggio (Di lunedì 23 maggio 2022) È morto a seguito di un malore che lo ha colto su un aereo storico degli anni 30 che stava pilotando per le riprese del nuovo film di Marco Paolini “L’isola che non c’è. La vera storia di Peter Pan”: Renato Fornaciari, 74 anni, ha avviato un atterraggio di emergenza quando ha realizzato di star male, riuscendo a salvare la vita all’operatore fotografico che si trovava con lui a bordo. La vittima è deceduta questa mattina sulla pista dell’aeroporto “Romeo Sartori” di Asiago (Vicenza): Fornaciari era un architetto, nato nel parmense ma residente da molti anni a Rovereto (Trento). Aveva il brevetto da pilota da più di 40 anni ed era conosciuto a livello internazionale tra gli appassionati di volo in montagna: stava pilotando un “Tiger Moth”, con sigla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) È morto a seguito di unche lo ha colto su un aereo storico degli anni 30 che stavando per le riprese del nuovo film di Marco Paolini “L’isola che non c’è. La vera storia di Peter Pan”: Renato Fornaciari, 74 anni, ha avviato undiquando ha realizzato di star male, riuscendo a salvare la vita all’operatore fotografico che si trovava con lui a bordo. La vittima è deceduta questa mattina sulla pista dell’aeroporto “Romeo Sartori” di Asiago (): Fornaciari era un architetto, nato nel parmense ma residente da molti anni a Rovereto (Trento). Aveva il brevetto dada più di 40 anni ed era conosciuto a livello internazionale tra gli appassionati diin montagna: stavando un “Tiger Moth”, con sigla ...

