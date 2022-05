(Di lunedì 23 maggio 2022) Undi un aereo biplano è statodamentre era in volo. E' riuscito adre, portando in salvo il passeggero, ma poi è morto. E' successo questa mattina all'aeroporto Romeo Sartori di Asiago, in provincia di

Advertising

MartaDj1 : RT @SkyTG24: Vicenza, pilota colpito da infarto atterra e poi muore - andreastoolbox : #Vicenza, pilota colpito da infarto atterra e poi muore - flaviotiravento : RT @SkyTG24: Vicenza, pilota colpito da infarto atterra e poi muore - SkyTG24 : Vicenza, pilota colpito da infarto atterra e poi muore - qn_carlino : Vicenza, pilota ha infarto in volo, atterra e muore: stavano girando un film -

E' accaduto oggi all'aeroporto Romeo Sartori di Asiago (). Ildi un biplano storico degli anni '30 Tiger Moth, con a bordo un passeggero, pur sentendosi male è riuscito ad atterrare ...E' accaduto oggi all'aeroporto Romeo Sartori di Asiago (). Ildi un biplano storico degli anni '30 Tiger Moth, con a bordo un passeggero, pur sentendosi male è riuscito ad atterrare ...Renato Fornaciari, 73 anni di Parma, viveva da tempo in Trentino. Illeso il passeggero a bordo. Il velivolo storico affittato per le riprese di un film prodotto da Marco Paolini su un soldato austro-u ...Pilota colto da infarto mentre è in volo, se ne accorge e riesce ad atterrare finendo in mezzo all'erba prima di morire. L'abilità del pilota di un ...