Vicenza, malore in volo: pilota atterra e muore. Salvo il passeggero (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Si è sentito male durante il volo ed è riuscito ad atterrare prima di perdere la vita, salvando così il passeggero che era con lui. E’ accaduto questa mattina intorno alle 10.30. L’uomo, residente in Trentino, volava su un biplano storico degli anni Trenta, Tiger Moth. Mentre era in aria ha avvertito un malore e ha effettuato un atterraggio d’emergenza all’aeroporto Romeo Sartori di Asiago nel vicentino. E’ atterrato sull’erba e non sulla pista ma il passeggero è Salvo, non ha riportato ferite. Il centro di controllo aveva provato a mettersi in contatto con il pilota, senza successo. Non appena il pilota ha fatto toccare terra al velivolo è morto. Il personale dell’aeroporto e i vigili ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Si è sentito male durante iled è riuscito adre prima di perdere la vita, salvando così ilche era con lui. E’ accaduto questa mattina intorno alle 10.30. L’uomo, residente in Trentino, volava su un biplano storico degli anni Trenta, Tiger Moth. Mentre era in aria ha avvertito une ha effettuato unggio d’emergenza all’aeroporto Romeo Sartori di Asiago nel vicentino. E’to sull’erba e non sulla pista ma il, non ha riportato ferite. Il centro di controllo aveva provato a mettersi in contatto con il, senza successo. Non appena ilha fatto toccare terra al veliè morto. Il personale dell’aeroporto e i vigili ...

Advertising

fattoquotidiano : Vicenza, pilota ha un malore in volo: costretto a un atterraggio di emergenza. Salvo il passeggero, l’uomo muore do… - RosarioP70 : RT @11Giuliano: Altro malore: Vicenza,muore d’infarto a 51 anni. Poche ore dopo un rene è trapiantato al fratello. Dal dramma più strazian… - cicciagatta : RT @11Giuliano: Altro malore: Vicenza,muore d’infarto a 51 anni. Poche ore dopo un rene è trapiantato al fratello. Dal dramma più strazian… - RItaliaN21 : Vicenza, malore improvviso in volo: pilota riesce a far atterrare l’aereo, ma muore poco dopo: - ledicoladelsud : Vicenza, malore in volo: pilota atterra e muore. Salvo il passeggero -