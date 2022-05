Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2022 ore 19:15 (Di lunedì 23 maggio 2022) Viabilità DEL 23 MAGGIO 2022 ORE 19.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. FILE SULLA COLOMBO VERSO OSTIA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE. CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA PER I LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A NORD, SULLA CASSIA BIS; CODE TRA IL RACCORDO E VIA PRATO DELLA CORTE VERSO CASTEL DE CEVERI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA RALLENTATA L’AV Roma- NAPOLI I TRENI ALTA VELOCITA’ POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA Roma NAPOLI VIA CASSINO CON RITARDI FINO A 70 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022)DEL 23 MAGGIOORE 19.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. FILE SULLA COLOMBO VERSO OSTIA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE. CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA PER I LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A NORD, SULLA CASSIA BIS; CODE TRA IL RACCORDO E VIA PRATO DELLA CORTE VERSO CASTEL DE CEVERI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA RALLENTATA L’AV- NAPOLI I TRENI ALTA VELOCITA’ POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEANAPOLI VIA CASSINO CON RITARDI FINO A 70 ...

Roma - Feyenoord, la Questura blocca autobus e tram in tutta la città la sera della finale Per questo evento - sottolinea l'azienda dei trasporti - la Questura di Roma ha richiesto i provvedimenti di viabilità e traffico che sono attuati per tutti gli incontri di calcio, comprese la ... Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 05 - 2022 ore 17:45 VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2022 ORE 17.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO ... PERMANGONO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA -...