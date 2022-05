Vaiolo scimmie | Fimmg Lazio | inviato alert a medici di famiglia

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – E’ statouna tutti ididella Regione, a seguito del riscontro di 3 casi didellenella capitale, infezione riscontrata inizialmente in un giovane adulto, di ritorno da un soggiorno alle isole Canarie. Una scheda, quella inviata, con le caratteristiche principali e delle foto raffiguranti le tipiche eruzioni cutanee, con esplicitate le modalità di contagio, sintomi e prevenzione. Ildelleè una patologia che decorre in 1-2 settimane con caratteristiche simili a quelle della varicella ed è importante fare una diagnosi differenziale. Dovrebbe essere sufficientemente protetto chi è stato vaccinato per, fino al 1981 il ...

