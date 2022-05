Vaiolo | la Svizzera è alla ricerca di un vaccino

(Di lunedì 23 maggio 2022) L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) della sanità pubblica esamina la possibilità di procurarsi un medicamento vaccinale efficace contro ildelle scimmie, i cui casi crescono in Europa. tra i Paesidel nuovoc’è la. I precedenti trattamenti perLinda Nartey, vicedirettrice dell’UFSP, ha dichiaratotelevisione svizzerotedesca SRF che “al momento non c’è motivo di preoccuparsi” anche se intanto “sono in corso i chiarimenti sulla disponibilità e l’acquisizione di un”. “Non esiste unspecifico contro ildelle scimmie, ma i vaccini contro ildi prima e seconda generazione sono efficaci contro la malattia”. In ...

Di fronte al moltiplicarsi dei casi didelle scimmie in Europa, di cui uno confermato in, l'Ufficio federale della sanit pubblica (UFSP) esamina la possibilit di procurarsi un vaccino. Per il momento, non c' motivo di ...Sono 93 i casi confermati e 28 quelli sospetti didelle scimmie segnalati all'Organizzazione mondiale della sanit (Oms) da 13 Stati membri, inclusa la, dove la malattia non endemica. I Paesi in cui l'Oms ha registrato sono Australia, ... Vaiolo delle scimmie: la Svizzera valuta l'acquisto di un vaccino L’Oms: 92 casi confermati in 12 Stati in cui la malattia non è endemica. In Italia i casi sono 4. I vaccini contro il vaiolo coprono fino all'85% ...Le autorità spagnole stanno indagando un cluster di contagi da vaiolo delle scimmie per appurare se alcune feste nell’isola turistica di Gran Canaria siano state all’origine di diversi contagi, scrive ...