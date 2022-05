Vaiolo delle scimmie: cosa è, come ci si contagia e come si cura. Non è letale ma espone al rischio anche gli animali domestici, avverte l’Ecdc (Di lunedì 23 maggio 2022) Prima il Covid a far sì che, per evitare il contagio, fra una persona e l’altra andava garantita una distanza di almeno due metri, ed ora, quando finalmente le cose sembrano andare decisamente meglio, per chi si ‘avvicina troppo’ ecco il Vaiolo delle scimmie. E’ l’ennesimo ‘spauracchio’ esotico, un virus che fortunatamente non è letale (salvo ricoprire la pelle di chi ne è colpito da decine di odiose pustole) e, a quanto sembra, la sua trasmissibilità sarebbe dettata esclusivamente da rapporti intimi, o dal contatto con fluidi organici di chi contagiato. Vaiolo delle scimmie, l’Ecdc: “Tra il 15 e il 23 maggio, sono stati segnalati in totale 85 casi nell’Ue in 8 Stati membri“ Al momento l’Ecdc (il Centro europeo per la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) Prima il Covid a far sì che, per evitare il contagio, fra una persona e l’altra andava garantita una distanza di almeno due metri, ed ora, quando finalmente le cose sembrano andare decisamente meglio, per chi si ‘avvicina troppo’ ecco il. E’ l’ennesimo ‘spauracchio’ esotico, un virus che fortunatamente non è(salvo ricoprire la pelle di chi ne è colpito da decine di odiose pustole) e, a quanto sembra, la sua trasmissibilità sarebbe dettata esclusivamente da rapporti intimi, o dal contatto con fluidi organici di chito.: “Tra il 15 e il 23 maggio, sono stati segnalati in totale 85 casi nell’Ue in 8 Stati membri“ Al momento(il Centro europeo per la ...

