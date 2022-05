Vaiolo delle scimmie, confermato un caso in Toscana: ricoverato un 32enne che era rientrato dalle Canarie (Di lunedì 23 maggio 2022) Altri casi in Italia e in altri paesi erano attesi. Ed ecco che dalla Toscana arriva la conferma del secondo paziente affetto dal Vaiolo delle scimmie. All’ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un uomo di 32 anni rientrato da una vacanza alle isole Canarie. Anche l’uomo ricoverato allo Spallanzani di Roma era rientrato dalla stessa area. La Asl Toscana Sud Est ha diffuso una nota in cui si legge che “Azienda e Istituto nazionale Spallanzani di Roma informano che un uomo di 32 anni di Arezzo rientrato nei giorni scorsi da una vacanza alle isole Canarie è risultato positivo al Vaiolo delle scimmie, ed è ricoverato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Altri casi in Italia e in altri paesi erano attesi. Ed ecco che dallaarriva la conferma del secondo paziente affetto dal. All’ospedale San Donato di Arezzoun uomo di 32 annida una vacanza alle isole. Anche l’uomoallo Spallanzani di Roma eradalla stessa area. La AslSud Est ha diffuso una nota in cui si legge che “Azienda e Istituto nazionale Spallanzani di Roma informano che un uomo di 32 anni di Arezzonei giorni scorsi da una vacanza alle isoleè risultato positivo al, ed è...

Advertising

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - ilSipontinoNet : ?? VAIOLO DELLE SCIMMIE ???? Quarto caso in Italia #vaiolodellescimmie #23maggio - ltonino64 : RT @1V4vendetta: Vi lascio uno stralcio di un sito medico (serio) su sto vaiolo delle simmie. Cioè non è semplicissimo prenderlo. Ergo de c… -