Vaccino, il flop della quarta dose Solo 1.795 over 80 hanno detto sì (Di lunedì 23 maggio 2022) Numeri bassissimi per gli ultimi vaccini: gli ultraottantenni con la terza dose erano stati quasi 20.000. Le autorità tornano ad appellarsi agli anziani: 'Serve un impegno ulteriore da parte delle ... Leggi su lanazione (Di lunedì 23 maggio 2022) Numeri bassissimi per gli ultimi vaccini: gli ultraottantenni con la terzaerano stati quasi 20.000. Le autorità tornano ad appellarsi agli anziani: 'Serve un impegno ulteriore da parte delle ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? Al momento la campagna per offrire una dose booster di vaccino contro il Covid ai soggetti più fragili risulta es… - Ruffino_Lorenzo : RT @carlo_canepa: Finora la somministrazione delle quarte dosi di vaccino contro la Covid-19 in Italia è andata molto a rilento. L’analisi… - carlo_canepa : Finora la somministrazione delle quarte dosi di vaccino contro la Covid-19 in Italia è andata molto a rilento. L’an… - Nazione_Prato : Vaccino, il flop della quarta dose Solo 1.795 over 80 hanno detto sì - barb24072 : RT @GuidoDeMartini: ?? Al momento la campagna per offrire una dose booster di vaccino contro il Covid ai soggetti più fragili risulta essere… -