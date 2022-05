Usa pronti a difendere Taiwan con le armi. Le parole di Biden (Di lunedì 23 maggio 2022) Non è la prima volta che Joe Biden fa il duro su Taiwan e la Casa Bianca interviene per provare a gettare acqua sul fuoco. In conferenza stampa con il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il presidente statunitense ha risposto “sì” a una domanda di un cronista “Sarebbe pronto a un coinvolgimento militare diretto per difendere Taiwan, se la situazione lo richiedesse?”. “Questo è l’impegno che abbiamo preso”, ha aggiunto sostenendo che la Cina “scherza con il fuoco” ogni volta che fa volare i suoi caccia nello spazio aereo dell’isola. “Siamo d’accordo con la politica di una sola Cina ma l’idea che si debba prendere con la forza, solo con la forza non è giusta”, ha detto Biden ribadendo le dichiarazioni simili dello scorso ottobre (rese in conferenza stampa con il primo ministro del Giappone, Paese ... Leggi su formiche (Di lunedì 23 maggio 2022) Non è la prima volta che Joefa il duro sue la Casa Bianca interviene per provare a gettare acqua sul fuoco. In conferenza stampa con il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il presidente statunitense ha risposto “sì” a una domanda di un cronista “Sarebbe pronto a un coinvolgimento militare diretto per, se la situazione lo richiedesse?”. “Questo è l’impegno che abbiamo preso”, ha aggiunto sostenendo che la Cina “scherza con il fuoco” ogni volta che fa volare i suoi caccia nello spazio aereo dell’isola. “Siamo d’accordo con la politica di una sola Cina ma l’idea che si debba prendere con la forza, solo con la forza non è giusta”, ha dettoribadendo le dichiarazioni simili dello scorso ottobre (rese in conferenza stampa con il primo ministro del Giappone, Paese ...

