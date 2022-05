“Usa bulli ineguagliabili” Lilin umilia Friedman | “Pure tu lo sei”

Advertising

taldeitali19 : RT @strange_days_82: Nicolai Lilin scrittore russo umilia il bullo Friedman. 'Se Putin è bullo, gli Stati Uniti sono 100 mila volte più bul… - fa39893147 : RT @strange_days_82: Nicolai Lilin scrittore russo umilia il bullo Friedman. 'Se Putin è bullo, gli Stati Uniti sono 100 mila volte più bul… - Giusepp65177349 : RT @strange_days_82: Nicolai Lilin scrittore russo umilia il bullo Friedman. 'Se Putin è bullo, gli Stati Uniti sono 100 mila volte più bul… - incavolata85 : RT @strange_days_82: Nicolai Lilin scrittore russo umilia il bullo Friedman. 'Se Putin è bullo, gli Stati Uniti sono 100 mila volte più bul… - glamourino : RT @strange_days_82: Nicolai Lilin scrittore russo umilia il bullo Friedman. 'Se Putin è bullo, gli Stati Uniti sono 100 mila volte più bul… -

Il Tempo

VEDI ANCHE Volkswagen Scout: ora è ufficiale! Neglinasce un nuovo brand elettrico. Nissan ... Buzz per Obi - Wan Kenobi: Ewan McGregor con uno storicoBRAND AMBASSADOR E giusto per non farsi ...È una scuola come tante, con i soliti, che la chiamano " strana ". Solo che lei, di fronte a ... sa condizionare le menti degli altri per dire loro cosa fare: è conscio del suo potere e lo... L’Aria che Tira, “Stati Uniti bulli ineguagliabili”. Nicolai Lilin umilia Alan Friedman: “Pure tu lo sei” Calci, pugni e insulti razziali nei confronti di un 29enne migrante del Ghana affetto da disabilità psichica, aggredito in un parco pubblico di Pietrasanta, in provincia di Lucca. E' l'accusa nei conf ...Ragazzo disabile accerchiato e picchiato da una baby gang in un parco pubblico di Pietrasanta, in provincia di Lucca, lo scorso 9 maggio. Tutto ripreso ...