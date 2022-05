Uomo accoltellato alla gola a Torvaianica | il punto sulle indagini

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 23 maggio 2022) Pomezia – Ancora tutte da chiarire le cause dell’aggressione di ieri ache hanno portato all’accoltellamento di un 47enne ricoverato da ieri in gravi condizioni al San Camillo. I carabinieri di Pomezia stanno svolgendo leper cercare di risalire alle motivazioni che hanno portatolite che sembra si sia scatenata tra due uomini intorno alle 8 e 30 di ieri in viale Po. Ne sarebbe nata una colluttazione che avrebbe portato al ferimento con un fendentedel 47enne, elitrasportato in ospedale in condizioni gravi. L’sarebbe stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico e sembra sia ancora in pericolo di vita. Il 40enne, che ha colpitocon un fendente il 47enne, è stato invece arrestato per ...