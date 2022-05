Uomini e Donne, Maria De Filippi esasperata mette Riccardo e Ida con spalle al muro: la decisione (Di lunedì 23 maggio 2022) L’infinita saga tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra aver stufato anche la padrona di casa di Uomini e Donne Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di questa stagione 2021/2022 del talk-show di Canale 5, la conduttrice avrebbe chiesto ai due volti noti del trono over di prendere una decisione: torneranno insieme oppure no? E alla fine, tra mille polemiche e urla di Tina Cipollari, a prendere la decisione definitiva è stato Riccardo. Uomini e Donne anticipazioni, la saga infinita di Riccardo Guarnieri e Ida Platano Nel corso delle registrazioni di Uomini e Donne che vedremo in onda su Canale 5 questa settimana, il pubblico ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 23 maggio 2022) L’infinita saga traGuarnieri e Ida Platano sembra aver stufato anche la padrona di casa diDe. Stando alle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di questa stagione 2021/2022 del talk-show di Canale 5, la conduttrice avrebbe chiesto ai due volti noti del trono over di prendere una: torneranno insieme oppure no? E alla fine, tra mille polemiche e urla di Tina Cipollari, a prendere ladefinitiva è statoanticipazioni, la saga infinita diGuarnieri e Ida Platano Nel corso delle registrazioni diche vedremo in onda su Canale 5 questa settimana, il pubblico ...

