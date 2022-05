Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 maggio 2022: Riccardo piange per Ida, cosa vedremo oggi (Di lunedì 23 maggio 2022) Inizia una nuova settimana e, quindi, inevitabilmente stanno per prendere il via nuove e imperdibili puntate di Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Dopo aver visto al centro dello studio la tronista Veronica, ormai pronta alla scelta, oggi i riflettori saranno ancora puntati sui giovani? Verrà dato spazio alle vicende dei protagonisti del trono Over? Riccardo di Uomini e Donne esce dallo studio in lacrime Stando alle anticipazioni, protagonisti saranno, ancora una volta, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ma ci sarà un colpo di scena: il cavaliere, dopo aver ascoltato un brano per lui importante perché collegato alla proposta di matrimonio che ha fatto un po’ di anni fa a Ida, uscirà dallo studio in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) Inizia una nuova settimana e, quindi, inevitabilmente stanno per prendere il via nuove e imperdibili puntate di, il dating show più famoso e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Dopo aver visto al centro dello studio la tronista Veronica, ormai pronta alla scelta,i riflettori saranno ancora puntati sui giovani? Verrà dato spazio alle vicende dei protagonisti del trono Over?diesce dallo studio in lacrime Stando alle, protagonisti saranno, ancora una volta, Ida Platano eGuarnieri. Ma ci sarà un colpo di scena: il cavaliere, dopo aver ascoltato un brano per lui importante perché collegato alla proposta di matrimonio che ha fatto un po’ di anni fa a Ida, uscirà dallo studio in ...

Advertising

pdnetwork : Abbiamo messo a segno un'importante vittoria per l'uguaglianza tra uomini e donne: gli stipendi dovranno essere dec… - AlexBazzaro : Immagino già taluni colleghi alleati quando dovranno abiurare Draghi tessendo le lodi dei leader della coalizione p… - chetempochefa : 'Gli uomini possono avere diciotto mogli, trenta famiglie, gli amici del calcetto, quelli del circolo del golf, que… - techpat_yt : RT @mazzettam: Il problema degli uomini che hanno tutti questi casini con la 'mascolinità', dalla necessità di definirla ed esibirla a quel… - MaliceCallas : Non gli uomini che stuprano da secoli le donne... In questi casi ne basta una e tutte le lesbiche e bisessuali sono… -