Università, Palermo e Bologna cambiano le regole sui concorsi (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo gli scandali che hanno toccato svariati atenei, il rettore Midiri decide di sorteggiare i componenti delle commissioni: non ci sarà più membro interno. E all'Alma Mater Lepore porta i vincitori di ogni bando a tre affidando al dipartimento la scelta finale: "I giovani... Leggi su repubblica (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo gli scandali che hanno toccato svariati atenei, il rettore Midiri decide di sorteggiare i componenti delle commissioni: non ci sarà più membro interno. E all'Alma Mater Lepore porta i vincitori di ogni bando a tre affidando al dipartimento la scelta finale: "I giovani...

Giovanni Falcone, Mattarella a Palermo: 'Non si abbandonò mai all'indifferenza' ... dell'Interno Luciana Lamorgese, della Giustizia Marta Cartabia, dell'Università Maria Cristina ... La città di Palermo ospiterà infatti 1.400 lenzuoli realizzati da 1.070 istituti scolastici che hanno ... Giovanni Falcone, il ritratto dell'uomo prima del magistrato a cura del docente Marco Francesco Eramo ... dove ebbe l'occasione di stringere una particolare amicizia con Girolamo Loverso, un professore che in seguito divenne ordinario della cattedra di Psicologia Clinica presso l'Università di Palermo.