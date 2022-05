Una Vita anticipazioni: Natalia accusa Aurelio (Di lunedì 23 maggio 2022) Una Vita anticipazioni, Natalia accusa Aurelio: la giovane messicana crede ci sia il fratello dietro questo nuovo spargimento di sangue. I lunghissimi appuntamenti del week-end hanno portato tantissimi colpi di scena in Una Vita; Soledad è stata scoperta ed è in fuga dalla polizia per l’omicidio di Felicia, mentre Carmen e Rosina cercano di gestire il ristorante Nuovo Secolo (comprato in società da Ramon e Liberto) con diversi scontri. Una Vita anticipazioni, Natalia Quesada accusa suo fratello Aurelio.C’è stato poi un altro avvenimento che ha sconvolto il quartiere, per il quale Natalia accusa direttamente (e davanti a Genoveva) suo fratello ... Leggi su formatonews (Di lunedì 23 maggio 2022) Una: la giovane messicana crede ci sia il fratello dietro questo nuovo spargimento di sangue. I lunghissimi appuntamenti del week-end hanno portato tantissimi colpi di scena in Una; Soledad è stata scoperta ed è in fuga dalla polizia per l’omicidio di Felicia, mentre Carmen e Rosina cercano di gestire il ristorante Nuovo Secolo (comprato in società da Ramon e Liberto) con diversi scontri. UnaQuesadasuo fratello.C’è stato poi un altro avvenimento che ha sconvolto il quartiere, per il qualedirettamente (e davanti a Genoveva) suo fratello ...

