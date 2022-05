Una vita anticipazioni: Aurelio chiede la mano di Anabel ma Marcos è furioso. Il matrimonio si farà? (Di lunedì 23 maggio 2022) Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, martedì 24 maggio 2022? Non potevano mancare anche oggi le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per tutte le ultime news? Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1395 di Acacias 38 e vedremo che cosa accadrà in Spagna. Aurelio ha incontrato Genoveva per informarla delle sue prossime mosse. A quanto pare l’uomo vuole sfruttare Soledad il più possibile, minacciandola. E a quanto pare la donna, potrebbe essere una pedina nelle sue mani…Intanto ad Acacias 38 tutti sanno che adesso la donna è ricercata per l’omicidio di Felicia, una notizia che ha davvero sconvolto tutti. Bellita ha rassicurato Alodia: se questo figlio nascerà non ci sarà bisogno di darlo in adozione, sarà lei a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 maggio 2022) Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Unadi domani, martedì 24 maggio 2022? Non potevano mancare anche oggi leche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per tutte le ultime news? Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1395 di Acacias 38 e vedremo che cosa accadrà in Spagna.ha incontrato Genoveva per informarla delle sue prossime mosse. A quanto pare l’uomo vuole sfruttare Soledad il più possibile, minacciandola. E a quanto pare la donna, potrebbe essere una pedina nelle sue mani…Intanto ad Acacias 38 tutti sanno che adesso la donna è ricercata per l’omicidio di Felicia, una notizia che ha davvero sconvolto tutti. Bellita ha rassicurato Alodia: se questo figlio nascerà non ci sarà bisogno di darlo in adozione, sarà lei a ...

