Una storia di Firenze: rinasce l'ex ospedale militare San Gallo. Il piano del Comune (Di lunedì 23 maggio 2022) Era un convento, ricco di storia e di misteri: poi diventò ospedale militare. Finito in disarmo. Ora l'ex ospedale militare San Gallo, a Firenze, trova una nuova vocazione pubblica e privata. Approvata dal Consiglio comunale una delibera grazie alla quale il complesso rinasce con un mix di residenziale, direzionale, ricettivo e commerciale L'articolo proviene da Firenze Post.

